Out Lobotka ma Spalletti ha le idee chiare a centrocampo: un azzurro pronto a rilanciarsi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del momento no del centrocampo del Napoli, con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski emblemi di un reparto sotto il proprio standard di rendimento. “Il tecnico li ha difesi e fidato sin troppo di loro” scrive la Rosea, che parla di ‘reazione non abbastanza convincente’ giudicando le ultime prestazioni dello spagnolo e del polacco.

Cosa accadrà nelle prossime partite? Il quotidiano milanese spiega che è possibile una staffetta fra i due, con una maglia da titolare pronta per il più fresco Diego Demme, che come vertice basso del 4-3-3 si addice meglio al ruolo. Il tedesco può avere gamba e giuste motivazioni per dimostrare, come sosteneva lo stesso tecnico appena arrivato in estate, di essere lui il Pizarro a Napoli per Spalletti.