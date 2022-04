GdS – Il Napoli viene meno negli ultimi minuti, questo il dato

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un particolare del Napoli in questa stagione. Secondo il quotidiano cali di concentrazione e difficoltà nella gestione del risultato nei minuti finali hanno allontanato il Napoli dalla vetta della classifica. Il Napoli ha perso tre punti importantissimi nei minuti finali dell’incontro con la Roma. Aveva praticamente la partita in tasca. Gli azzurri erano avanti grazie al penalty di Insigne, poi nel secondo tempo è uscita la squadra di Mourinho che ha creato numerosi occasioni pericolose. La formazione di Spalletti è riuscita a contenere l’offensiva capitolina fino al 91′ quando El Shaarawy ha segnato scippando la vittoria agli azzurri. Un dato molto interessate che può essere molto significativo è che Il Napoli ha perso ben 4 punti punti nei minuti finali, quando aveva la vittoria in mano. È successo domenica contro i giallorossi e a Reggio Emilia contro il Sassuolo a dicembre. In generale se si facesse una classifica con i risultati di tutte le partite fino all’85’, gli azzurri sarebbero al primo posto con 70 punti seguiti da Milan 69 e Inter 68. Un dato che infierisce ulteriormente sulla delusione per i tifosi nelle ultime settimane.