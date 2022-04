Cassano critico sul Napoli: “Koulibaly ha un difetto, Fabian e Zielinski non stanno facendo nulla”

Antonio Cassano, nel corso del consueto appuntamento in diretta streaming per la Bobo Tv, ha criticato ampiamente l’attuale momento del Napoli soffermandosi su alcuni pilastri della squadra di Spalletti, come Fabian Ruiz, Zielinski e Koulibaly:

“A centrocampo non stanno giocando da 4-5 mesi, bisogna prendersela con loro perché non creano più nulla. Se ci fosse stato Higuain al posto di Osimhen li avrebbe attaccati al muro se avessero continuato a giocare così. Koulibaly? Un grandissimo campione, ma non trascina i suoi compagni! E’ quello che manca al Napoli, servono 2-3 giocatori di personalità che fanno migliorare tutta la squadra. Per vincere qualcosa di molto importante servono altri tipi di calciatori…”.