Tra ADL e Spalletti sembra essere finito il “magic moment” ed entrambi sono tornati a fare sul serio.

Sembrano finiti i tempi nei quali il presidente De Laurentiis esclamava: “Spalletti è il miglior tecnico che io abbia mai avuto”. Parole forti ma che ad oggi difficilmente risentiremmo.

Fatto sta che il tecnico non è assolutamente in discussione, visto che ormai il primario obiettivo Champions è quasi in tasca.