Il Mattino: “Vertice De Laurentiis-Spalletti, le ultime sul futuro del tecnico”

Spalletti è blindato. Nessun mal di pancia. Nessuna voglia di cambiare aria. Quel suo «Adl ogni tanto borbotta per i miei cambi» risuonato al termine della via crucis di interviste post-Roma non deve essere interpretato come un avvertimento o come un monito per il futuro: e non è solo questione di contratto. C’ è proprio la voglia di portare avanti il progetto iniziato l’ estate scorsa. Né De Laurentiis è sfiorato dall’ idea di cambiare. Ieri i due si sono incontrati per un vertice al Britannique: lo fanno spesso, anche dopo una vittoria. Ovvio che il momento è delicato e di questo si è parlato. Ovvero come provare a vincere le ultime cinque gare. Tra De Laurentiis e Spalletti c’ è feeling: d’ altronde, Spalletti è il tipo ideale per il patron azzurro: quando c’ è una scelta aziendale lui si fa da parte e lascia fare. Non alza muri, non fa barricate, non si mostra ostile. Il contrario, per esempio, di Rino Gattuso.

Il contratto di Spalletti non è in discussione. Nè di questo si è parlato ieri. Ha un altro anno e poi c’ è una opzione di De Laurentiis da esercitare entro il 30 aprile del 2023 per un terzo anno. Ed è difficile che il presidente del Napoli rompa un accordo in anticipo soprattutto con la qualificazione Champions che è lì, dopo essere stata solo sfiorata 12 mesi fa.

Fonte: Il Mattino