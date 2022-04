Napoli-Roma: le probabili formazioni, ancora alcuni dubbi per Spalletti

Manca poco a Napoli-Roma, partita in programma questa sera alle ore 19. Non sarà ancora a disposizione Di Lorenzo, al suo posto spazio a Zanoli. A centrocampo torna Anguissa dopo il turno di squalifica. Sulla trequarti dubbi per il tecnico azzurro: Spalletti non ha ancora deciso chi schierare tra Zielinski, Fabian e Mertens. In avanti solito ballottaggio Politano-Lozano.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Spalletti

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho