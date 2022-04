Tuttosport – Napoli, con la Roma per ritornare a vincere in casa

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla partita tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano la voglia di vittoria allo stadio Maradona deflagra forte nel Napoli sconfitto tra le mura amiche anche domenica dalla Fiorentina, 8° ko interno in stagione. Insigne e compagni puntano a battere lunedì la Roma per restare nella scia di chi guida il campionato. La famiglia De Laurentiis ci crede, sognando la clamorosa doppietta, dopo la promozione del Bari in B. La cena offerta giovedì alla squadra dal vicepresidente Edo ha avuto come obiettivo quello di tenerla più compatta, dopo gli scricchiolii dell’ immediato post partita contro la Fiorentina. Ed alcune frasi che avevano lasciato intendere ci fosse un gruppo di calciatori “che non ci crede” nella conquista del titolo. Così non è ed il lavoro svolto in settimana ha confermato che nessuno vuole risparmiarsi. Con 6 turni da vivere, anche ad Inter e Milan può capitare uno scivolone. Lunedì al Maradona si sfideranno due formazioni che hanno messo in fila 13 clean sheet quest’ anno , nonostante la difesa partenopea subisca gol da 8 gare di fila. La soluzione? Segnare qualche gol in più. Messaggio lanciato ad Osimhen che ha partecipato a 6 gol nelle ultime 3 gare di campionato. Chi sarà la spalla di Victor? Il popolo di Napoli chiede Mertens, ma Spalletti non sembra intenzionato a schierarlo dal 1′. Piuttosto sta scegliendo chi schierare al posto di Zielinski che vive una crisi profondissima: non segna dal 4 dicembre nel ko interno con l’ Atalanta.