TMW – Queste le probabili formazioni di Napoli-Roma! Le ultime

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Napoli-Roma. Secondo il portale il Napoli proverà a rilanciare le sue ambizioni scudetto nel match di lunedì contro la Roma, con Luciano Spalletti che ritrova Frank Anguissa che scontato il turno di squalifica contro la Fiorentina. Ancora out Di Lorenzo, fermo anche Meret in dubbio per una gastroenterite. Nel 4-3-3 dei partenopei Ospina tra i pali con difesa composta da Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In cabina di regia ci sarà Lobotka affiancato da Anguissa e Fabiàn (avanti nel ballottaggio con Zielinski). In attacco Politano a destra (ma occhio all’ipotesi Lozano) con Insigne a sinistra e Osimhen centravanti. Neanche il tempo di festeggiare e la Roma scende di nuovo in campo ed è costretta a farlo nel giorno di Pasquetta. Contro il Napoli di Spalletti molto probabilmente andrà in campo lo stesso undici visto con il Bodo/Glimt. L’unico dubbio è legato alla posizione di Mkhitaryan. Se verrà confermato in mezzo al campo o trequartista. Più probabile in regia e dunque con Zaniolo e Pellegrini dietro Abraham. Al fianco dell’armeno sempre Cristante, così come sulle fasce spazio ancora alla coppia Karsdorp-Zalewski. Anche in porta e in difesa Mourinho non cambia: Rui Patricio tra i pali e terzetto di centrali composto da Mancini, Smalling e Ibanez.