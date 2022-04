Sky – Napoli-Roma, prende quota l’ipotesi Mertens titolare insieme ad Osimhen. Le ultime

Napoli e Roma si preparano alla sfida di Pasquetta che le vedrà opposte allo stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti è al lavoro per decidere la formazione migliore da mandare in campo contro i giallorossi, e sembra che il dubbio di fondo sia uno solo: Mertens o Zielinski dal primo minuto sulla trequarti dietro Osimhen?

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il belga sembra avere una discreta chance di scendere in campo da titolare insieme ad Insigne e Lozano (in vantaggio su Politano) per fare da supporto al nigeriano. Nei capitolini va verso la conferma Zalewski con Zaniolo e Abraham in attacco per cercare di impensierire gli azzurri. A centrocampo tutto dipenderà dal recupero di capitan Pellegrini. Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.