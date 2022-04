Il Roma – Insigne vuole incidere e trascinare il Napoli alla vittoria

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione attuale di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano sono ormai pochi i giorni che dividono Insigne dal suo addio al Napoli. Vorrebbero che non passassero troppo in fretta il Magnifico questi turni di campionato. Sì perché al termine della stagione saluterà tutti e se ne andrà in Canada per vestire la maglia del Toronto. Conta i minuti e non le ore il puntero di Frattamaggiore. Fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita. Ma purtroppo non ha trovato l’accordo economico con la società e alla fine si è deciso per il divorzio. Lo vestiranno d’ oro in Mls ma non sarà la stessa cosa come in Italia. Ma il 31enne ha fatto una scelta di vita. Che avrà anche le sue conseguenze. Ma inutile guardare troppo avanti. Fino al 22 maggio vestirà ancora la casacca azzurra. Lunedì di Pasquetta sarà titolare contro la Roma. Una nuova presenza, la 27esima nel massimo torneo italiano. Il suo Napoli è ancora in corsa per lo

scudetto ma se non si batterà la Roma le chance diminuiranno abbondantemente. Ecco, quindi, che Insigne dovrà fare la differenza come ai

vecchi tempi. Dovrà caricarsi sulle spalle l’ attacco per portarlo alla vittoria. Assieme ad Osimhen in avanti dovrà fare la differenza il numero 24 partenopeo. Senza troppi indugi ed evitando di soffrire più del previsto, bisogna incassare il successo. Che ridarebbe vitalità ad un ambiente che si è depresso non poco dopo la sconfitta con la Viola. Insigne può dare ancora tanto alla sua squadra del cuore. Che tale resterà anche quando lontano un bel po’ di chilometri sarà un simbolo del Toronto. E poi vincere lo scudetto significherebbe lasciare un segno indelebile.