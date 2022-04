CdS – Napoli, con la Roma senza margine di errore per crederci ancora

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano visto che Milan e Inter hanno ricominciato a correre, il Napoli ha scoperto di sera che ormai gli è vietato rallentare. Da Pasquetta in poi non ha più possibilità di oziare. Quando lunedì ricomincerà Luciano Spalletti sa bene che andranno modificate certe abitudini, che bisognerà già saldare quella distanza che adesso separa dal Milan e dall’Inter. La classifica ha trasformato le esigenze in obblighi e vincere non resta più una necessità ma diventa un dovere. In realtà, nella stupenda stagione che sa già di qualificazione in Champions League, in questi nove mesi che sono stati sfruttati da Spalletti per addolcire l’umore d’una città, a lungo demolita da quell’1-1 con il Verona ci sono due Napoli. Uno se ne va in giro per il campionato, ma anche in Europa, ad offrire dimostrazione dei suoi contenuti. L’altro, quando sta nel giardino di casa, stordisce se stesso ma anche chi l’osserva. Ma il Maradona è diventato una specie di «tabù», improvvisamente. Qualcosa era già successo nella passata stagione ma stavolta sta andando persino peggio, statisticamente, e le giornate da dimenticare sono diventate cinque, tutte diverse, come spesso succede. Alcune per l’incidenza possente della «sorte altre affrontate in emergenza e le ultime subite psicologicamente e pure tatticamente. Raccontano i numeri che il Napoli al Maradona, nelle sue sedici partite, ha messo assieme ventinove punti, con una media di 1,81. Il Napoli che va in trasferta non solo ha un’altra faccia e gli undici successi ed i quattro pareggi fanno 2,31 con una proiezione che, ovviamente, alimenterebbe la stesura d’una favola nella quale la squadra crede.