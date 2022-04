KKN – Il Napoli apre al rinnovo di Mertens. La proposta del club

Secondo quanto riferito da Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la società avrebbe aperto al rinnovo di Dries Mertens. L’idea è quella di tenere il belga con un ingaggio ribassato di circa un milione e mezzo, più eventuali bonus. Di seguito, quanto riferito dal giornalista.

“Nell’idea del Napoli c’è l’idea del prolungamento del contratto di Mertens, innanzitutto per una sorta di debito di riconoscenza. Il club di De Laurentiis gli è molto legato al contrario di quanto si dice. A questo si aggiunge il pensiero di Koulibaly, blindato nonostante le richieste. Già in passato si è puntato sul belga, cedendo Callejon e facendo uno strappo alla regola degli ingaggi. Lui vuole restare, il club crede che sia capace di poter ancora dare un contributo. Non sarebbe di certo un ingaggio regalato. Il Napoli si siederà al tavolo e proporrà 1+1 al giocatore. Le cifre sono intorno ad 1 milione con un massimo di 1.5 netto al giocatore, poi ci potrebbero essere dei bonus più o meno raggiungibili in fase di contrattazione. Il contratto sarà di un anno con opzione per il secondo”.