Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’affare tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli sembra essere già definito, andrebbero risolti infatti solo alcuni aspetti tecnici.

L’operazione per far arrivare il georgiano in azzurro sembrerebbe essere intorno ai 10 milioni di cartellino, più un ingaggio da un milione netto.

Ora basterà aspettare solo l’ufficialità.