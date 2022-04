Avv. Grassani: “Indagini infondate! Osimhen è stato pagato poco rispetto al suo valore, vi spiego”

Il noto portale digitale della Gazzetta dello Sport, ha riportato le dichiarazioni dell’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, in Tribunale Federale in merito al caso delle plusvalenze. Queste le sue parole: “Il Napoli ha chiuso in utile 10 degli ultimi 17 bilanci, ricorrere a plusvalenze fittizie per una cifra intorno a 20 milioni di euro sarebbe stato un suicidio. Osimhen poi è stato pagato troppo poco! Il suo valore era di circa 70 milioni di euro. Adesso, dopo due stagioni, il costo del nigeriano è superiore ai 100. Quindi è accaduto il contrario di ciò che affermate“.

La Procura Federale ha avviato le indagini contro la SSC Napoli proprio per l’affare con il Lille! Ammenda e sospensioni verso parecchi dirigenti della squadra partenopea sono state inflitte proprio perchè sia Osimhen che Manzi, Karnezis, Liguori e Palmieri pare si siano trasferiti per cifre parecchio più alte delle valutazioni sviluppate dalla Procura stessa.