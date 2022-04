Il Mattino – Plusvalenze: cosa accadrebbe in caso di inibizione per ADL

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul caso plusvalenze, in particolar modo sulla richiesta di inibizione per De Laurentiis da parte della Procura Federale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, se la proposta dovesse essere accettata, il presidente del Napoli non potrebbe svolgere la propria attività ufficiale in qualsiasi circostanza. ADL non avrebbe accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi e ai locali annessi alle partite in casa e in trasferta.

Inoltre, a livello manageriale e amministrativo del club, dovrà rinunciare ad alcuni impegni, quali la partecipazione alle trattative di calciomercato, rinnovo di contratti o sottoscrizione di accordi e la rappresentazione del club partenopeo durante le assemblee di Lega Serie A.