L’edizione odierna di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulla questione plusvalenze, in cui è indagato anche il presidente azzurro De Laurentiis. Secondo la radio ci dovrebbe essere una condanna molto corposa per quanto riguarda la società azzurra. Infatti la Procura Federale ha chiesto una condanna ad 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il patron azzurro, unita a circa 392mila euro di multa al club azzurro.