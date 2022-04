Spalletti a Dazn: “Sconfitta che fatico a digerire. Scudetto? Ora dipende anche dagli altri”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato l’esito della partita disputata contro la Fiorentina.

“Faccio fatica a digerire la sconfitta, perché ci costa molto e perché non la meritavamo. Loro non hanno rubato niente. Noi siamo partiti bene, ma poi loro hanno preso il centrocampo. Dopo aver pareggiato eravamo in partita, poi c’è stato quel fallo non fallo su Mario Rui che ci è costato il secondo gol. Anche il terzo gol viene da un episodio simile che non abbiamo gestito bene. Abbiamo delle colpe ma mi dispiace perché l’atteggiamento della settimana è quello giusto. Dispiace soprattutto per il pubblico”.

“Palle lunghe? La Fiorentina fa uomo contro uomo, con Milenkovic che viene a prendere il centrocampista. Lasciano questo campo aperto che si può sfruttare perché o esci dai duelli con la qualità o si gioca là perché hai l’uomo addosso. In quelle pallate lì si poteva fare qualcosa di meglio. Osimhen non era al massimo della condizione, ha saltato un paio di allenamenti, nei duelli fisici poteva fare di meglio. Nella ricomposizione della difesa si poteva fare meglio”.

“Zielinski? Ha questo passo più brillante e fluido nella copertura nelle distanze. Fabian non si sta allenando con continuità. Zielinski ha questo strappo ed inserimento facile. Ho provato a forzare qualcosa tenendone uno più offensivo a centrocampo. Scudetto? Si cambia di partita in partita. Ora si fa più difficile, non abbiamo altra scelta se non di essere professionisti e allenarci come sempre. Ora però dipende anche dagli altri. Altra sconfitta in casa? Le partite vanno valutate, per cui non ci vedo nulla di simile alle altre partire, non ci vedo problemi che si possono portare in superficie ed essere la causa della sconfitta”.