Nel post partita di Napoli-Fiorentina, Kalidou Koulibaly parla ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:

“Oggi penso che abbiamo iniziato bene la partita, mettendoci tutta l’energia giusta per andare avanti. Abbiamo preso il primo gol ma ci abbiamo creduto. Dobbiamo lavorare perché sono quattro o cinque partite che subiamo gol e questo ci condiziona anche in attacco. Dobbiamo essere solidi e dietro non riusciamo a dare la giusta solidità e tranquillità. Volevamo vincere a tutti i costi, ma eravamo consapevoli del valore della Fiorentina.”

E ancora: “Dobbiamo continuare a crederci, la stagione è ancora lunga. Può ancora succedere di tutto, ma dobbiamo vincere tutte le partite, perché ne abbiamo perse tante in casa. Nello spogliatoio c’è tanta rabbia, siamo delusi ma dobbiamo mettere questo da parte e andare avanti per la gara contro la Roma. Io ci credo ancora, siamo ancora lì, ma dobbiamo pensare partita per partita.”

Kalidou parla anche dell’ex compagno Callejon: “È stato molto importante per noi, gli vogliamo bene e lo sentiamo ancora oggi. Ci ha dato tanto e mi ha fatto crescere tantissimo. È una persona bravissima, che merita e penso che abbia ancora un pezzo di Napoli nel cuore.”