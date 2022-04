Spalletti sulle condizioni di Rrahmani: “Sta bene, è disponibile”

Durante la conferenza stampa di oggi, Luciano Spalletti si è soffermato sulle condizioni di Amir Rrahmani. La presenza del difensore azzurro per la partita contro la fiorentina non era sicura per colpa di una presunta febbre. Il tecnico però ha rassicurato tutti, Rrahmani ci sarà.

Di seguito le parole del mister: “Chi ha detto che ha l’influenza? Non ha la febbre, nel comunicato c’è scritto un leggero stato influenzale. Dunque è disponibile e sta bene. Abbiamo preso una precauzione ma tutt’ora è convocabile“