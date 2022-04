LIVE – Spalletti: “Scudetto dipende solo da noi. Fiorentina? In coppa ne abbiamo presi 5! Ho fiducia nella squadra…”

Torna a parlare Luciano Spalletti alla vigilia del prossimo impegno di campionato del Napoli, a caccia di altri importantissimi punti Scudetto. Dopo l’entusiasmante vittoria di Bergamo, infatti, il tecnico degli azzurri risponderà come di consueto ai giornalisti presenti in sala stampa in vista del match casalingo con la Fiorentina previsto per domani alle 15. A ventiquattro ore esatte dalla partita, MondoNapoli.it vi racconterà le dichiarazioni del tecnico dei partenopei dal Konami Center di Castel Volturno per non perdere neanche una delle parole di Spalletti.

15.05 – Luciano Spalletti entra in sala stampa, si parte parlando sulla gestione della pressione esterna che arriva dai tifosi: “Noi ragioniamo facendo la nostra corsa, cosa ci aspetterà in questo finale di campionato dipende solo da noi. Arrivati a questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, il Milan, l’Inter e la Juve in lotta per lo Scudetto. La gestione dello spogliatoio diventa facile così, siamo noi protagonisti del nostro percorso e abbiamo capito tutti con quali professionisti doc abbiamo a che fare, se siamo in lotta per il Campionato dopo tutto quello che abbiamo passato nei mesi scorsi è segno che abbiamo a che fare con dei professionisti seri e ora tutti nel Napoli si vogliono giocare questa possibilità e da domani lo faremo vedere”.

Nel rendimento del Napoli si nota che gli azzurri sono più una squadra da trasferta, come bisogna approcciare alla partita domani? “L’idea di calcio che abbiamo provato a sviluppare, fatta con costanza come abbiamo fatto, ha portato a grandi risultati. Le difficoltà che tutti i giornali ci attribuiscono sono maggiori quando si gioca fuori casa, e quando non siamo arrivati al successo è dipeso solo da episodi che ci sono girati contro e momenti in cui non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Ci mancava solo avere lo stadio pieno, domani avremo anche quello, se domani avremo dei momenti di difficoltà basterà guardarsi attorno per trovare le energie positive per andare avanti. Avere il Maradona pieno rende più orgogliosi che guardare la classifica, è un premio che ci piace prenderci ed è come un mantello che ti avvolge e ti può far diventare un supereroe, questo ci fa grande piacere”!.

15.12 – Domani con radio Kiss Kiss Napoli si terrà un flash-mob contro la guerra, il mondo del calcio cosa può fare per sensibilizzare gli animi? “Il calcio si è già espresso più volte, abbiamo fatto video e tutti hanno già detto tanto contro la guerra. Si può aggiungere anche altro perché questa storia sta andando avanti e come qualsiasi guerra turba le nostre coscienze, quelle immagini turbano la sensibilità di chiunque… Ognuno può dare il suo contributo e ognuno deve fare qualcosa senza pensare a quanto sia importante”.

Quali sono le insidie della Fiorentina e di Italiano? “Vanno dati grandi meriti alla Fiorentina come società perché hanno fatto una squadra forte, sia come mercato sia nella scelta dell’allenatore. Per le insidie basta guardare la partita di Coppa Italia dove abbiamo preso 5 goal in casa, Italiano l’ho portato come esempio alla mia squadra perché sul 5-2 continuava a incitare i propri ragazzi sull’andare a pressare e fare goal. Quello è il modo corretto per far pensare ai calciatori da campioni, quindi le insidie per la gara di domani ci sono eccome perché loro fanno un calcio veloce, pressano alti e attaccano molto dalle fasce. Sarà una partita difficilissima che però noi sappiamo come affrontare, dobbiamo provare a vincerla”.

Come si diventa supereroi? Spalletti e il suo Napoli hanno già fatto un capolavoro rispetto a maggio scorso… “La nostra resilienza fa un po’ la differenza, essere sempre disponibile a mettersi in gioco a la voglia di farsi i calli nei piedi giorno dopo giorno senza cercare il titolo facile. Dobbiamo cercare di vincere queste 7 partite avendo un atteggiamento determinato sin dal fischio dell’arbitro. Bisogna mantenere massima l’attenzione su tutte le situazioni di gioco e rispettare gli avversari, ma noi il nostro cammino da qui alla fine lo abbiamo ben chiaro. Non ci siamo solo noi ma anche altre squadre, il risultato di ogni partita dipenderà da quella precedente ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto in queste partite finali. Anche oggi in allenamento mi hanno mandato un messaggio chiaro sulle loro intenzioni, è stato fatto tutto bene e sono sicuro che domani faremo una grande partita”.