CorrSera – Spalletti pronto a confermare Zanoli sulla destra! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla probabile formazione scelta da Spalletti per la partita contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano domenica toccherà nuovamente ad Alessandro Zanoli ricoprire la fascia destra dopo la prova convincente contro l’Atalanta. Di Lorenzo non è ancora pronto e Malcuit è in condizioni precarie. Ecco, quindi, un’altra chance dopo la bella prova del Gewiss Stadium: assist a Mertens, rigore procurato dal belga e trasformato da Insigne. E zona presidiata con precisione e con poche sbavature. La prima da titolare è stata un successo, ora si attende la replica, ma sarà anche un’altra sorta di prima volta al Maradona. Il ragazzo, classe 2000, ha ripagato la fiducia del suo tecnico che lo aveva già notato in ritiro. A Bergamo ha mostrato personalità e anche spensieratezza che non fa male: qualità da veterano. Un aspetto importante è che i compagni di squadralo hanno cercato spesso e questo dimostra che di lui ci si può fidare. Ed infatti è stato uno dei giocatori che ha toccato più palloni. Spalletti ci ha creduto e ci riprova puntando sul suo talento. Non è facile trovare spazio con Di Lorenzo, uno dei migliori terzini della serie A che fin qui non aveva saltato una gara. E, soprattutto, farsi trovare pronto in una delle partite più difficili della stagione. Tutto ciò testimonia che Zanoli non è solo una promessa estiva, ma che può durare nel tempo. Un patrimonio del Napoli da sfruttare e tenere in considerazione. Le premesse ci sono tutte e la sua voglia di imporsi e mettersi in mostra sono state più forti dell’emozioni del debutto. In questo momento, per il rush finale, c’è bisogno anche di un pizzico di freschezza sia atletica che mentale. Ingredienti che il talento di Carpi ha mostrato di possedere