CdS – Spalletti formidabile a portare una squadra dalle macerie al sogno scudetto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul lavoro svolto da Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano il percorso con il Napoli è iniziato col veleno che s’avvertiva intorno, si vedevano i detriti delle macerie, il rimpianto per aver buttato via, all’ultima giornata la qualificazione in Champions. E poi c’era da immergersi nell’anima di una squadra, ricostruirla, offrirle le certezze svanite, liberarla da quei pensieri d’una città terribilmente offesa. Grandi elogi a Spalletti che s’è dimostrato scudo-umano per domare l’effetto-Insigne. Ha arricchito il progetto, e poi l’ha elaborato, inserendo nel puzzle Lobotka e di Rrahmani, offrendo ad Elmas gocce di felicità smarrita. Ha custodito l’esuberanza di Zanoli fino a quando non ha dovuto sfruttarla, aggiungendo Mario Rui alla difesa. Spalletti ha sottratto alibi alla pigrizia mentale del gruppo e spruzzando autorevolezza per resistere aggrappato al Sogno. Napoli, ha scoperto una vita nuova, densa ed emozionante, sapendo che esisterà un futuro”.