Ieri il Napoli ha comunicato l’infortunio in allenamento per Victor Osimhen. Il nigeriano ha subito rassicurato tutti sui social, ma oggi ci saranno gli accertamenti per verificare le sue condizioni e capire se potrà giocare domenica contro la Fiorentina.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

“Ieri sera Osimhen è stato fermato solo a titolo precauzionale e, se gli accertamenti daranno esito negativo, oggi e domani dovrebbe fare lavoro personalizzato, sabato farebbe la rifinitura in gruppo e domenica potrebbe riprendere il posto al centro dell’attacco.”