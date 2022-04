Sky – Osimhen ancora a parte ma senza lesioni! Le ultime in vista di Napoli-Fiorentina

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il nigeriano che ha saltato il match con l’Atalanta per squalifica, si è trovato a fare i conti con un infortunio rimediato in allenamento. Queste le parole dell’emittente satellitare: “I medici faranno di tutto per rendere disponibile l’ex Lille per il match di domenica pomeriggio contro l’Atalanta. Una vittoria sarebbe fondamentale per la corsa al titolo ed è per questo che il Napoli ha un piano ben studiato per rendere possibile la convocazione del nigeriano.

Nonostante gli esami approfonditi di oggi, che non hanno evidenziato alcuna lesione, l’attaccante si è allenato ancora in palestra. Nella giornata di domani proverà ad integrarsi parzialmente al gruppo ma aumenterà il carico di lavoro che non effettuerà sul campo. Sabato si avrà il definitivo responso! Lo staff medico partenopeo farà di tutto per dare la possibilità a Spalletti di schierare Osimhen sin dal primo minuto”.