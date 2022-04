L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport vede Luciano Spalletti come “un bravo cuoco che ama scegliere le sue pietanze sfruttando al meglio gli ingredienti che offre la dispensa”.

Il tecnico azzurro, infatti, con un lavoro costante e meticoloso riesce sempre a trovare soluzioni differenti per sfruttare al massimo le qualità dei giocatori a sua disposizione, aiutando a sventare le caratteristiche migliori degli avversari.

I moduli utilizzati dal Napoli in questa stagione sono prevalentemente 3 e ciascuno di loro ha esaltato le doti dei giocatori in campo: il 4-2-3-1 è riuscito a mettere in risalto la capacità di Zielinski di saltare l’uomo negli ultimi venti metri, o ancora il 4-3-3 ha valorizzato le qualità di mezzala di Fabian Ruiz, portandolo al tiro con micidiale precisione.

Insomma, Spalletti ama variare i moduli e le posizioni in campo rendendo il gioco sempre più imprevedibile.