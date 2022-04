Mercato Napoli, nuovo bomber dalla Serie A? Se parte Osimhen questa l’idea nuova!

Gianluca Scamacca, è sicuramente l’attaccante italiano più chiacchierato delle ultime settimane. L’attaccante neroverde è stato più volte accostato alle big della Serie A (Inter e Milan), tant’è che il ds Carnevali ha dichiarato apertamente che è pronto per un top club. L’Inter al momento è in pole sul giocatore, avvicinando l’offerta del Sassuolo di 40/45 mln; i nerazzurri avrebbero offerto anche il cartellino di Pinamonti. Anche il Milan ha fatto un sondaggio per il calciatore ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci una candidata a sorpresa.

Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, anche il Napoli pensa a Gianluca Scamacca. Sarebbe l’attaccante ideale ma solo qualora dovesse lasciare il Napoli Victor Osimhen; i partenopei non vorrebbero privarsi del loro bomber, il prezzo del cartellino di Osimhen è di almeno 80 mln. Soldi che in caso di partenza potrebbero essere reinvestiti nel bomber del Sassuolo.