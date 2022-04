Pellegrini come Ramos, giallo volontario in vista Napoli?

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è stato protagonista di un avvenimento assai strano durante gli ultimi minuti di Sampdoria-Roma, forse in vista del big match del 18 aprile contro il Napoli. Al minuto 92′ il 7 giallorosso viene sostituito e mentre si dirige verso la panchina, si rivolge a Mancini e in tutta tranquillità gli mette la fascia. L’arbitro lo richiama a velocizzare ma si ferma e si toglie i parastinchi. A ridosso della linea di bordocampo si ferma e dice di doversi togliere una scarpa e così si prende il giallo, nonostante un secondo richiamo del direttore di gara. Preso il giallo esce tranquillamente e non si toglie neanche la scarpa. Avvenimento molto strano che richiama quanto accaduto nel 2019 durante Ajax-Real Madrid, quando Sergio Ramos confessò di aver forzato il cartellino giallo. Un cartellino pesante perché, essendo diffidato, lo portò a saltare la partita di ritorno al Bernabeu. Una mossa che ai più è sembrata una tattica per poi presentarsi “pulito” ai quarti, dal momento che l’impresa degli olandesi appareva difficile da pronosticare.