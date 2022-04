Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara degli azzurri contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Caso plusvalenze? Siamo molto sereni, facciamo tutto secondo le regole, non c’è nessun problema. Osimhen? E’ un caso che non esiste perchè ha chiesto dei permessi per motivi personali, è tornato a Napoli con un giorno e mezzo di ritardo ma secondo un accordo pattuito. E’ un ragazzo apprezzato da tutti, non ci sarà assolutamente nessuna multa”