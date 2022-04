Senza Victor Osimhen toccherà ai tre piccoletti davanti: Lorenzo Insigne, Matteo Politano e Dries Mertens. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli dovrà per forza di cose cambiare il suo modo di giocare nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in mancanza del suo bomber nigeriano, squalificato, cercando di aprire gli spazi della difesa nerazzurra.