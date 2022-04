Tuttosport – Il Napoli si affida a Mertens per continuare a sognare! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla presenza di Dries Mertens dal primo minuto in quel di Bergamo. Secondo il quotidiano il Napoli andrà sul sicuro. E il sicuro si chiama Mertens , uno che quando vede la Dea s’illumina, la corteggia e molto spesso la fa cadere tra le sue braccia. E non è un caso che l’ ultimo successo partenopeo a Bergamo porti proprio la firma di Dries. Era il 21 gennaio 2018 e gli azzurri riuscirono a passare di misura in quella che fu la stagione dei 91 punti e di uno scudetto perso per pochissimo.

In 17 sfide dirette, il bomber belga ha segnato 5 gol, per la media di uno ogni 207′, e ha fornito due assist. Il Napoli poggia su di lui le speranze di fare risultato pieno e continuare ad inseguire il sogno scudetto. Sapendo però che sarà fondamentale il contributo degli esterni d’ attacco. Dovrebbero essere Insigne e Politano, con Lozano in panchina ancora alle prese con il tris di gare con il Messico e la soddisfazione di aver ottenuto il pass per i Mondiali.