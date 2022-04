TMW – Il Napoli pronto a chiudere per due acquisti! I dettagli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli per la sessione estiva. Secondo il portale il Ds Cristiano Giuntoli sembra aver tracciato la strada almeno per due ruoli. Per il terzino sinistro per sostituire il Ghoulam sin da gennaio è in definizione l’operazione Mathias Olivera, che il club ha provato anche ad anticipare nel mercato invernale. Operazione ormai definita sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro con obbligo di riscatto intorno agli 11 milioni (e 3-4mln di bonus) Per sostituire Insigne si tratta Khvicha Kvaratskhelia, talento classe 2001 che il Napoli ha seguito nel Rubin Kazan, e poi con la nazionale georgiana con cui s’è messo in mostra. Esterno sinistro di dribbling e fisicità ed operazione da definire per una decina di milioni. Un reparto avanzato che però vedrà anche altri arrivi (piace anche il ’99 Sinisterra del Feyenoord). Il Napoli intanto ha le idee chiare e si porta avanti.