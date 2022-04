SSC Napoli – Il report dell’allenamento alla vigilia dell’Atalanta: buone notizie per Lozano

Chiamato a rispondere presente nella corsa al titolo anche nella difficile trasferta di Bergamo sprovvisto di Osimhen e Rrahmani, il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta agli ordini di Luciano Spalletti presso il centro tecnico di Castel Volturno. E’ stato diramato poco fa il report ufficiale del club azzurro che racconta la seduta mattutina di allenamento svolta dagli azzurri:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domani alle ore 15. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Di Lorenzo lavoro in piscina e personalizzato in palestra. Lozano rientrato dall’impegno nazionale ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

Fonte: sscnapoli.it