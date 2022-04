GdS – Il dopo Insigne si chiama Khvicha Kvaratskhelia! I dettagli dell’affare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sul possibile sostituto di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano tra i profili considerati dalla dirigenza del Napoli, c’è quello di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano, tra i più grandi prospetti del calcio russo. Il classe 2001 è vicino alla separazione con il Rubin Kazan per causa del conflitto della Russia con l’Ucraina. Le minacce ricevute dai familiari avrebbero convinto le parti a separarsi. La cessione di Kvaratskhelia sembra vicina ed il Napoli aguzza l’occhio per provare a farlo suo la prossima stagione. Nel frattempo il georgiano è tornato nel suo paese ed è andato in prestito alla Dinamo Batumi. La valutazione del giocatore si aggira attorno i 15 milioni di euro, questo è quanto è emerso dai primi sondaggi dei partenopei. Potrebbe esserci un’ accelerata importante già prima della fine della stagione in corso. C’è anche un’alternativa in casa Napoli se non dovesse arrivare l’attaccante georgiano. Gli Azzurri prendono in considerazione anche il profilo di Januzaj, esterno della Real Sociedad, che a fine stagione andrà svincolato. Si tratterebbe di un profilo più esperto, con già diverse esperienze europee.