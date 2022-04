Il legale del Napoli Mattia Grassani ha rilasciato delle dichiarazioni alla Repubblica in merito al deferimento ricevuto dalla squadra. La squadra e il presidente De Laurentiis, infatti, sono stati deferiti per non aver rispettato l’isolamento fiduciario di tre calciatori in Juventus-Napoli.

Ecco quanto detto dal legale azzurro:

“Abbiamo rispettato tutte le norme in maniera di Covid, sia quelle statuali che sportive. Non ci aspettavamo questo deferimento. C’è grande rammarico perché riteniamo di essere dalla parte del giusto. La società azzurra è molto attenta ai protocolli in materia sanitaria: nessun giocatore azzurro è mai sceso in campo senza che ne avesse titolo. Le sanzioni? Teoricamente vanno dall’ammonizione alla radiazione, ma per me non esistono responsabilità addebitabili al club.”