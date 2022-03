Il Mattino – Svolta Fabian, adesso si parla di rinnovo! I dettagli

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino emergono nuove possibilità sul futuro di Fabian Ruiz, il quale ha il contratto in scadenza nel 2023. Fino a poche settimane fa sembrava scontato l’addio nella prossima sessione di mercato ma occhio al colpo di scena: il rinnovo contrattuale. Gli agenti dello spagnolo difatti hanno un appuntamento con Giuntoli nelle prossime settimane per discutere del futuro dello spagnolo. Il club azzurro d’altro canto chiede pazienza, in quanto la questione rinnovi non è nelle priorità imminenti.