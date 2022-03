Il Napoli vuole giocarsi fino in fondo le proprie possibilità Scudetto, ma la dirigenza guarda già al futuro e pensa ad allestire la rosa che potrebbe giocare nella prossima stagione.

Probabilmente, in estate, la società dovrà sciogliere un dubbio sui portieri: continuare con Ospina o puntare su Meret? Al momento, Spalletti si affida ad Ospina in campo, mentre per la società il portiere del futuro è Meret.

Che, purtroppo, va in scadenza il prossimo anno e quindi, se la società vuole puntare a lungo su Meret, deve decidere di rinnovare.

E Il Mattino fa il punto sul rinnovo, sostenendo che Giuntoli si incontrerà tra 20 giorni con Pastorello per discutere della sua trattativa.

Fonte: Il Mattino