Oltre agli infortunati (Petagna, Meret, Ounas, Di Lorenzo) il Napoli dovrà fare la conta anche degli squalificati (Rrahmani e Osimhen) e di coloro considerati in dubbio ad oggi per la trasferta di Bergamo: Fabian Ruiz, che ha accusato influenza nella giornata di ieri. Zielinski ritornato acciaccato dalle nazionali ed Anguissa, che ha saltato anche gli spareggi per il Mondiale con il suo Camerun.