Sky – Spalletti sceglie il tridente leggero per affrontare l’Atalanta! Le ultime su Lozano e Politano

Secondo quanto riportato in queste ore da Sky Sport, Luciano Spalletti ha già in mente il possibile schieramento con cui mandare in campo i suoi contro l’Atalanta. C’è da far fronte ad una serie di infortuni e di rientri dalle Nazionali, tra cui Hirving Lozano che tornerà nella serata di venerdì, stanco e con il fuso orario nella testa: il messicano dunque effettuerà la rifinitura di sabato per poi partire per Bergamo con la squadra, ma è quasi impossibile che scenda in campo dal 1′ minuto. Sarà invece Matteo Politano a giocare da titolare sulla destra: l’ex Inter ha smaltito il problema al polpaccio e oggi si è allenato in gruppo, e domenica completerà il tridente leggero a fianco di Insigne e Mertens.