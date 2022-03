L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul suo prossimo match di campionato contro l’Atalanta di Gasperini (domenica, ore 15:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Lorenzo Insigne e Matteo Politano non siano al meglio delle loro condizioni. Non a caso, hanno lasciato la Nazionale per problemi fisici.

Oggi Spalletti valuterà entrambi i giocatori. C’è ottimismo per il loro rientro immediato nel gruppo squadra.