La lista degli indisponibili per la partita con l’Atalanta si accorcia. Dopo l’infortunio di Di Lorenzo e le squalifiche per Osimhen e Rrahmani, il Napoli era in pensiero per le condizioni di Anguissa. Il centrocampista camerunense aveva saltato gli impegni con la Nazionale per un risentimento muscolare.

Secondo Sky Sport, però, l’ex Fulham ha giovato della sosta e ha smaltito completamente l’infortunio. Sconfitte le ansie legate alla sua presenza: contro l’Atalanta, Anguissa ci sarà.