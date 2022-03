Sky – Verso Atalanta-Napoli, tre soluzioni per sostituire Di Lorenzo: i dettagli

Tra gli indisponibili del Napoli per la cruciale sfida con l’Atalanta, figura il nome di Giovanni Di Lorenzo. Per sostituire il terzino, riferisce Sky Sport, ci sono tre soluzioni.

In ordine di gerarchia, il primo nome è quello di Kevin Malcuit. Il francese però non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio e raggiungerà la squadra solo domani. La seconda idea, e forse la più probabile, è quella di schierare il giovane Alessandro Zanoli, che così avrebbe la grande occasione per mettersi in mostra.Infine, l’ultima strada percorribile, è l’opzione Axel Tuanzebe. Schierando il centrale di difesa, mister Spalletti potrebbe optare per una difesa a 3, come aveva fatto all’andata.