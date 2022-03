Brutta notizia per il Napoli femminile, che cade a Genova, con la Sampdoria per 1-0 e resta a -3 dal terzultimo posto. Per le doriane, questa vittoria significa la salvezza e la permanenza in Serie A.

Alle padrone di casa, basta il goal di Spinelli nel primo tempo, mentre le azzurre provano a fare qualcosa nella ripresa, sfiorando il pareggio alla fine con Tui.

Comunque, la squadra di Dominichetti si tiene cara la prestazione e torna a Napoli consapevole che la salvezza è fattibile.