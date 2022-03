Mertens, la questione rinnovo del contratto slitta a fine stagione

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, il cui contratto è in scadenza in estate, vorrebbe rinnovarlo per almeno un altro anno con la società azzurra. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, ogni discorso relativo al rinnovo sarà rinviato al termine della stagione . La società partenopea, infatti, vuole prima assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League e, soprattutto, l’attaccante, che al momento percepisce 4.5 milioni di euro all’anno, dovrebbe abbassarsi notevolmente l’ingaggio, fino quasi a dimezzarlo.