Meret, il Napoli vuole rinnovargli il contratto: Ospina andrà via in estate

David Ospina, partito dietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti, ha quasi da subito ribaltato la situazione superando Alex Meret e diventando il titolare del Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, però, il colombiano, il cui contratto scadrà a giugno, con ogni probabilità non rinnoverà con gli azzurri, che si libererebbero, così, di un ingaggio importante. Su quest’ultimo, poi, c’è già stata un’offerta del Real Madrid e anche l’Inter potrebbe pensarci se Handanovic non rinnoverà il suo contratto. La società partenopea, inoltre, crede in Meret, sul quale ha fatto un investimento, e vuole scongiurare l’ipotesi di perderlo a zero tra quindici mesi, rinnovandogli, quindi, il contratto.