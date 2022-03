Hirving Lozano, esterno messicano, torna a mandare qualche frecciatina al Napoli dal Messico dopo le parole di novembre; infatti, il Chucky ha rilasciato un’intervista a TUDN dove ha fatto un resoconto sulla sua stagione, caratterizzata da tanti infortuni. Queste le sue parole:

“È stato un periodo molto difficile a causa degli infortuni e poi dopo aver contratto il Covid. Ora ho recuperato, ma riconosco che mi manca un po’ il ritmo, poiché ho passato un bel po’ di tempo senza giocare. Questo ti colpisce molto perché se non ti alleni non sei al 100 per cento fisicamente. Ma ora eccoci qua, grazie a Dio c’è la nazionale”

Fonte: TUDN