CorrSport: “Andrè Frank Zambo Anguissa è una garanzia scovata dal nulla”

Il Napoli vuole fortemente il riscatto di Zambo Anguissa.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la società azzurra vuole versare al più presto la cifra fissata dal Fulham pari a quindici milioni di euro per il suo riscatto. Ne ha parlato il quotidiano sportivo sopra citato: “Il riscatto non sarà una formalità, non può esserlo mai una vicenda nella quale c’è un giro sostanzioso di danaro, ma quei quindici milioni di euro rappresentano la base per Adl d’una trattativa possibilmente al ribasso: il desiderio di tenere Anguissa è confortato dalla volontà del calciatore ma con il Fulham andrà comunque imbandito un tavolo per riuscire a trovare convergenze sulla somma da versare e sulle modalità di pagamento”.

Ora che è tornato ad essere leader del centrocampo, ci si è resi conto quanto sia mancata la sua presenza fisica al fianco di Lobotka o di Fabiàn Ruiz per garantire solidità e dinamicità.