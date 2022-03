Atalanta-Napoli è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, sia per motivi geografici che per motivi storici.

Gli azzurri si apprestano a sfidare una delle rivali più acerrime di Napoli e del Napoli, ma nonostante ciò tanti sono i doppi ex che sono passati sia per Napoli che per la Lombardia.

Spicca su tutti Ottavio Bianchi, storico allenatore del Napoli di Maradona, che da calciatore passò dal Napoli all’Atalanta mentre da allenatore dopo due anni a Bergamo dal 1981 al 1983 si trasferì nel 1985 in terra campana dove conquistò uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Uefa.

Un calciatore che allenò Bianchi al Napoli fu Alemao che giocò 4 anni nel Napoli. Non tutti sanno però che passò nel 1992 all’Atalanta.

Tornando ai tempi di oggi, possiamo citare il DG Pierpaolo Marino, l’attaccante German “Tanque” Denis e l’allenatore del ritorno in Serie A nel Napoli di De Laurentiis Edoardo Reja.

Degni di nota i vari Marcello Lippi, Giuseppe Incocciati, Emiliano Mondonico fino ad arrivare ai più recenti Manolo Gabbiadini e Roberto Donadoni.