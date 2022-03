Altri cinque calciatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana dopo l’eliminazione dai playoff per i Mondiali per mano della Macedonia del Nord. Gli azzurri saranno impegnati martedì contro la Turchia in un match che varrà ben poco, e per tale motivo il ct Mancini opererà diverse rotazioni nell’11 titolare. A far ritorno nei rispettivi club, dopo Marco Verratti, saranno in primis Berardi e Mancini, a causa di problemi fisici accusati l’altro ieri in partita; dopodiché faranno ritorno a casa anche Insigne, Immobile e Jorginho: nessun problema fisico, scrive Sky Sport, ma semplice alternanza in vista dell’amichevole.