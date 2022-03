Tuttosport – Zanoli si candida alla titolarità contro l’Atalanta! I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla presenza contro l’Atalanta di Alessandro Zanoli per sostituire Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano c’è Zanoli in rampa di lancio per la supersfida con l’ Atalanta. L’ esterno destro emiliano ha soltanto 21 anni e 7 presenze quest’ anno con la prima squadra, ma domenica a Bergamo potrebbe esordire dal primo minuto col Napoli proprio contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini . Una prospettiva che non spaventa affatto il classe 2000. Mancano ancora 8 giorni alla sfida contro l’ Atalanta e Spalletti li utilizzerà anche per capire chi schierare al posto dell’ infortunato Di Lorenzo. L’ opzione Zanoli sarebbe quella più aderente, perchè l’ ex Carpi ha le stesse caratteristiche dell’azzurro molto più di Malcuit che predilige la fase offensiva. Senza trascurare l’ ipotesi Tuanzebe , perchè dal lato mancino dei bergamaschi dovrebbe essere schierato l’esplosivo Boga.