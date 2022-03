Questo pomeriggio si è verificato un evento a dir poco spiacevole nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, un uomo, non ancora identificato, a bordo di un’utilitaria di colore scuro, ha infatti forzato il cancello di ingresso del centro sportivo di Castel Volturno, sfondandolo. Ha poi percorso a tutta velocità i tre campi da calcio, in cui solitamente si allena la squadra guidata da Luciano Spalletti, lasciando la vettura in prossimità del campo da golf. Dopodiché, ha lasciato l’auto e sono intervenuti i carabinieri.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. Infatti, i giocatori non erano ancora presenti in campo: alcuni stavano arrivando alla spicciolata a Castel Volturno, altri erano nello spogliatoio pronti per l’allenamento.